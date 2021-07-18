شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تؤكد على أهمية تحصين جميع منسوبي التعليم بلقاح كورونا قبل العودة الحضورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، على أهمية تحصين جميع منسوبي التعليم بلقاح فيروس كورونا قبل العودة الحضورية للعام الدراسي المقبل.

ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المجتمع التعليمي، ونظرا لأهمية أولوية قطاع التعليم خلال هذه المرحلة.

ودعت وزارة الصحة جميع طلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني من 12 عاما فما فوق، والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريبية والإداريين بسرعة الحصول على المواعيد لتلقي اللقاحات من خلال 587 مركزة بالمملكة.

وأشارت:"كما يمكنهم تلقي اللقاحات من خلال مسارات مخصصة لهم في بعض هذه المراكز في الجامعات".