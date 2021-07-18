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«‏الصحة» توصي بالاستمرار في تطبيق الاحترازات بعد تلقي لقاح كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أوصت وزارة الصحة، بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً النظر إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1055) حالة مؤكدة وتعافي (1143) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10805) حالات منها (1420) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (509576) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (490696) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (12) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8075) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937)، للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏ ‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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