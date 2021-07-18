«الصحة»: على الطلبة ومنسوبي التعليم سرعة التحصين قبل العودة الحضورية للدراسة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، على جميع طلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني من 12 عاماً فما فوق، والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريبية والإداريين بسرعة الحصول على المواعيد لتلقي اللقاحات من خلال 587 مركزاً بالمملكة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها اليوم، إنه يمكن لهذه الفئات تلقي اللقاحات من خلال مسارات مخحصصة لهم في بعض هذه المراكز في الجامعات.

يأتي ذلك استعداداً للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل، وحفاظاً على سلامة المجتمع التعليمي، ونظراً لأهمية أولوية قطاع التعليم خلال ههذه المرحلة.