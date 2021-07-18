أخبار السعودية.. الحجاج يتوافدون على المسجد الحرام.. ورياح بـ6 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021م منها: أفواج الحجاج تتوافد إلى المسجد الحرام وسط منظومة خدمات متكاملة، ورياح مغبرة على 6 مناطق خلال الـ«24» ساعة الـقادمة، وإنجازات وتقنية حديثة لخدمة ضيوف الرحمن بجسر الجمرات.

أفواج الحجاج تتوافد إلى المسجد الحرام وسط منظومة خدمات متكاملة

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام، في يوم التروية، وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

الحصيني: رياح مغبرة على 6 مناطق خلال الـ«24» ساعة الـقادمة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، ظهور غيوم بعضها ممطر بأمطار رعدية من خفيفة إلى غزيرة وهبوب رياح على أجزاء من 6 مناطق، خلال الـ«24» ساعة القادمة.

فضل صيام يوم عرفة.. عمل صالح يكفر ذنوب سنتين

بينما يستعد حجاج بيت الله الحرام للوقوف بعرفات، غدًا الاثنين، في التاسع من ذي الحجة، قال الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، إن صيام يوم عرفة له ميزة خاصة.

إنجازات وتقنية حديثة لخدمة ضيوف الرحمن بجسر الجمرات

تسخِّر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإمكانات كافة لتوفير كل ما من شأنه الإسهام في أداء آلاف الحجاج نسكهم في راحة وطمأنينة، ومن تلك المشاريع الضخمة التي وجهت القيادة الرشيدة بإنشائها مشروع جسر الجمرات، الذي بلغت تكلفته (أكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال)، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن الذين يتقاطرون إلى مكة لأداء مناسك الحج.

تهيئة 252 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم تهيئة 132 مسجداً، و112 جامعاً، و8 مصليات في جميع محافظات المنطقة؛ والقيام بأعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم.

بالصور.. 16 جهازًا عالميًا و22 اختبارًا لضمان جودة كسوة الكعبة

تجري الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (22) اختبارًا؛ لضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة عن طريق استخدام (16) جهازًا عالمًيا تقيس جودة المواد المستخدمة والمخرجات النهائية لأغلى ثوب.

روبوتات تعمل بـ6 مستويات لتعقيم المسجد الحرام وتوزيع مياه زمزم

سخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال حج هذا العام العديد الوسائل الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، تحقيقاً لرؤية التحولات الرقمية والمبادرات المستقبلية.

توزيع 80 ألف مظلة على الحجاج لحمايتهم من حرارة الشمس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، 80 ألف مظلة، على الحجاج؛ لحمايتهم من حرارة الشمس، وذلك ضمن مبادرة «هديتي مظلتي» لضيوف الرحمن.

تنويه مهم من الجوازات للمقيمين حول عدم تجديد «هوية مقيم»

نوهت المديرية العامة للجوازات اليوم الأحد، إلى أن عدم تجديد «هوية مقيم» قبل 3 أيام من انتهائها يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظامًا، التي تصل إلى الإبعاد.

سفارة السعودية بروسيا: إلغاء إلزامية رمز «QR» لدخول المطاعم والمقاهي

أكّدت سفارة المملكة العربية السعودية في روسيا، اليوم الأحد، أنّ رمز (QR) لم يَعُد إلزاميًّا لدخول المطاعم والمقاهي والمشاركة في الأحداث العامة في العاصمة موسكو.

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