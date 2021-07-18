وزارة الصحة تقدّم 8 نصائح لمرضى السكري بالحج

الرياض - محمد عبدالله - قدّمت وزارة الصحة عددًا من النصائح الطبية والتوعوية لمرضى السكري من حجاج بيت الله الحرام.

وتضمّنت النصائح توخّي الحذر من التعرض لنقص سكر الدم، بسبب زيادة المجهود البدني، وتغير أوقات الطعام، وتقرحات القدمين بسبب الحركة الزائدة، والتسلخات الجلدية بسبب التعرق الزائد.

ودعت الوزارة الحجيج المصابين بالسكري لأخذ كمية كافية من الأدوية، وجهاز قياس السكري، وحمل بطاقة توضح الإصابة بالسكري مع كتابة الأدوية وجرعاتها.

كانت وزارة الصحة عددت مجموعة نصائح لتفادي مضاعفات مرض الربو خلال الحج، ومن أبرز أسبابه عوادم السيارات والغبار والزحام وعوادم السيارات.

وأكّدت أنه يمكن تفادي مضاعفات مرض الربو خلال موسم الحج بأخذ موسّع للشعب الهوائية قبل ممارسة المجهود البدني، ومراجعة الطبيب قبل الحج، وحمل سوار معصم يوضح بيانات المريض، والراحة وتجنب الزحام، وأخذ بخاخات الربو، ومراجعة الطوارئ في حال لم تستجب النوبة إلى البخاخ.