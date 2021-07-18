المفتي العام: لا يجوز أن يشارك أكثر من شخص في الأضحية

الرياض - محمد عبدالله - قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، إنه لا يجوز أن يشترك أكثر من واحد في الأضحية، ولكن له أن يهدي ثوابها لمن شاء.

وأضاف المفتي العام عبر الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على «تويتر» أنه يمكن أن يشتركوا ببدنة أو بقرة لكل واحد سُبع من البدنة أو البقرة.

وقال ابن القيم: «وكان من هدية الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم».

وكما قال عطاء بن يسار إنه سأل أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون.

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