بالصور.. 16 جهازًا عالميًا و22 اختبارًا لضمان جودة كسوة الكعبة

الرياض - محمد عبدالله - تجري الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (22) اختبارًا؛ لضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة عن طريق استخدام (16) جهازًا عالمًيا تقيس جودة المواد المستخدمة والمخرجات النهائية لأغلى ثوب.

وتُولي المملكة العربية السعودية بالغ اهتمامها بصناعة كسوة الكعبة المشرفة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله – وصولاً إلى العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله –.

يُذكر أن صناعة كسوة الكعبة تطورت على مر السنين وخصصت الدولة المباركة كافة الإمكانات في سبيل حُلة البيت العتيق؛ فقامت بتأهيل الكوادر الوطنية لحياكة وصناعة الكسوة، ووفرت التقنيات والأجهزة الحديثة، وكل ما من شأنه خدمة بيت الله الحرام.

ويعد المختبر الخاص بتحليل جودة كسوة البيت العتيق، والتي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الكائن بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحد شواهد العصر على العناية والرعاية الفائقة التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة بيت الله الحرام؛ حيث جلبت أحدث الأجهزة والمعدات والمعامل الكيميائية الخاصة بتحليل خيوط الحرير والقطن الخام، والأنواع المختلفة من المنسوجات وعينات المعادن النفيسة .

وتتعدد أنواع العينات وطرق اختبار مدى جودتها، من خلال أجهزة مخصصة لكل عينة؛ للتحقق من مدى قوة التحمل وجودة الألوان والأصباغ، ويتم أخذ العينات بطريقة عشوائية من خلال عدة مراحل. للمزيد من التفاصيل عبر الرابط اضغط هنا.

وتستبدل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، غدًا الاثنين، كسوة الكعبة المشرفة على يد 200 فني وصانع، جريًا على عادتها في مثل هذا اليوم من كل عام.

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