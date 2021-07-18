إنقاذ حياة حاج أصيب بنوبة قلبية في مشعر منى

الرياض - محمد عبدالله - أنقذ فريق طبي تكاملي من مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة «عضو التجمع الصحي» اليوم الأحد، حياة حاج باكستاني أصيب بنوبة قلبية حادة خلال وجوده في مشعر منى.

وتم مباشرة حالة الحاج في مستشفي منى الوادي، والتنسيق السريع بين الجهات الصحية حيث تم نقل المريض بشكل عاجل من المشاعر إلى قسم الطوارئ بالمدينة الطبية، ويخضع حالياً للرعاية الطبية المناسبة لحالته.

يذكر أن تجمع مكة المكرمة الصحي جهّز فرقاً طبية مختصة لاستقبال مثل هذه الحالات على مدار الساعة وتقديم الرعاية الطبية لهم.