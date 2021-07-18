وزير الشؤون الإسلامية يتفقّد مسجد التنعيم

الرياض - محمد عبدالله - تفقّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمسمى بالتنعيم، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن.

وبدأ «آل الشيخ» جولته بالوقوف على اكتمال مشروع فرش الجامع، الذي تم بأكثر من 3200 متر من السجاد الفاخر المقاوم للحريق، كما تفقد مرافق المسجد من كبائن التوعية الإسلامية بالحج، ونقاط توزيع المظلات الشمسية لمبادرة «ظل ووقاية 2».

والتقى الوزير خلال الجولة، بفرق الصيانة والتشغيل ومسؤولي الخدمات التقنية المشرفين على شاشات المكتبة الإلكترونية والتفاعلية، التي تقدم الخدمات التوعوية بلغات عالمية، وشاهد معاليه المسارات واللوحات الإرشادية لتحقيق التباعد، وآلية دخول وخروج الحجاج، تحقيقاً للإجراءات الصحية لحماية الحجاج من فيروس كورونا.