تهيئة 252 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية

الرياض - محمد عبدالله - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم تهيئة 132 مسجداً، و112 جامعاً، و8 مصليات في جميع محافظات المنطقة؛ والقيام بأعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم.

وأوضح الفرع أن موعد إقامة صلاة العيد في المنطقة سيكون بعد مضي ربع ساعة من شروق الشمس.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، قد أعلنت أن صلاة عيد الأضحى ستقام في مصليات الأعياد والجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها الجمعة مؤقتًا، وتكون إقامتها بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة.

كما اعتمد وزير الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، د.عبداللطيف آل الشيخ، خطة الوزارة لحج هذا العام 1442هـ، وذلك بتجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت، وإطلاق مجموعة من البرامج التوعوية.

وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أن الخطة تشمل أيضًا الحرص على تطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام في ظل جائحة كورونا وتحوراتها وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة وخدماتها لضيوف الرحمن.

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