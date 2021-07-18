توزيع 80 ألف مظلة على الحجاج لحمايتهم من حرارة الشمس

الرياض - محمد عبدالله - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، 80 ألف مظلة، على الحجاج؛ لحمايتهم من حرارة الشمس، وذلك ضمن مبادرة «هديتي مظلتي» لضيوف الرحمن.

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي، إنَّ المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والهدف منها هو حماية الحجاج ببيت الله الحرام والعاملين فيه من حرارة الشمس.

وأكد «جنادي» حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، وأن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.