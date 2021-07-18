جدة : إجراءات لمنع تهريب لحوم الأضاحي

وهيأت الأمانة خلال أيام العيد 3 مسالخ معتمدة وهى (مسلخ جدة الرئيسي- مسلخ سوق الأنعام المركزي) (مسلخ السبيل) والتي تعمل بشكل منتظم من بعد صلاة الفجر حتى الثامنة مساء، فضلا عن السماح للمطابخ النظامية بالذبح خلال أيام العيد فقط وذلك وفق الاشتراطات المحددة وبعد الحصول على التصاريح اللازمة بهدف تخفيف التزاحم على المسالخ النظامية والتيسير على أصحاب الأضاحي كما خصصت الأمانة سبع نقاط لبيع الأغنام من خلال السيارات.
وأوضح مدير إدارة المسالخ رائد المطيري، أن الأمانة خصصت 6 نقاط تفتيش ستكون موزعة في نطاق البلديات الفرعية وهي بلدية الجنوب الفرعية بتخصيص (نقطتين) تفتيش، "بلدية أم السلم الفرعية وبلدية بريمان الفرعية بالإضافة إلى بلدية ذهبان الفرعية وبلدية طيبة الفرعية" لتغطي جميع المنافذ المؤدية إلى المحافظة، مضيفاً بأن الأمانة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه في تهريب اللحوم.
وأشار المطيري إلى أن نقاط التفتيش ستكون مدعومة بالعناصر البشرية والمعدات والآليات والتي تعمل على مدار الساعة، مبيناً أن أعداد العمالة المخصصة لهذه المهام (50) مشرفا و(15) عاملا في كل وردية بالإضافة للفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة لتعقب ورصد الباعة الجائلين للأغنام.
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