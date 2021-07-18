الرياض تتصدر مخالفات كورونا ونجران الأقل

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (21523) مخالفة وذلك للفترة من 1 / 12 / 1442هـ حتى 7 / 12 / 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (6812)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (3055)، ثم مكة المكرمة بـ (2516)، والمدينة المنورة بـ (2301)، والقصيم بـ (2162)، والجوف بـ (1127)، والحدود الشمالية بـ (722)، وحائل بـ (578)، وعسير بـ (563)، وتبوك بـ (562)، وجازان بـ (461)، والباحة بـ (402)، ونجران بـ (262). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.



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