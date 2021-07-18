3 آلاف عربة كهربائية لراحة حجاج بيت الله الحرام

وذكر أن عمليات التعقيم تتم على مدار الساعة، ويجري حَالِيًّا التأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصصة لها. وتتم عملية الحجز للعربات الكهربائية عبر تطبيق «تنقل» ذَاتِيًّا، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن.
وخُصص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب64)، مدخل جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، مدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).
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