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3 آلاف عربة كهربائية لراحة حجاج بيت الله الحرام

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حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 3000 عربة كهربائية خلال موسم حج عام 1442هـ؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام. وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شرار المالكي، إن إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام.

وذكر أن عمليات التعقيم تتم على مدار الساعة، ويجري حَالِيًّا التأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصصة لها. وتتم عملية الحجز للعربات الكهربائية عبر تطبيق «تنقل» ذَاتِيًّا، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن.

وخُصص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب64)، مدخل جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، مدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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