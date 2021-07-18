شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية : ضبط 21 ألف مخالفة كورونا خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (21523) مخالفة وذلك للفترة من 1 / 12 / 1442هـ حتى 7 / 12 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (6812)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (3055)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ (2516)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (2301)، ومنطقة القصيم بـ (2162)، ومنطقة الجوف بـ (1127)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (722)، ومنطقة حائل بـ (578)، ومنطقة عسير بـ (563)، ومنطقة تبوك بـ (562)، ومنطقة جازان بـ (461)، ومنطقة الباحة بـ (402)، ومنطقة نجران بـ (262).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.