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شكرا لقرائتكم مكة والرياض تسجلان 510 إصابات كورونا جديدة وإجمالي الحالات الحرجة 1420 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مكة والرياض تسجلان 510 إصابات كورونا جديدة وإجمالي الحالات الحرجة 1420
10805 حالات نشطة وحصيلة الوفيات 8065
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1143) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (490696) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10805) حالات من بينها (1420) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (509576) حالة، توفي منهم (8065) حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1055) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 323، منطقة مكة المكرمة 187، المنطقة الشرقية 170، منطقة عسير 114، منطقة القصيم 66.
كما سجلت منطقة المدينة المنورة 55 حالة ومنطقة نجران 33 حالة ومنطقة حائل 22 ومنطقة جازان 23 ومنطقة تبوك 20 ومنطقة الباحة 16 ومنطقة الحدود الشمالية 13 أما أقل الحالات المسجلة فكانت في منطقة الجوف بواقع 3 حالات فقط.
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