إطلاق خدمة المسلخ الإلكتروني في الشرقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، خدمة المسلخ الإلكتروني الخاصة بحجز المواعيد لذبح الأضاحي بالمسالخ عبر بوابة الأمانة الرقمية، والمطابخ المركزية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين؛ تفادياً للزحام، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

خدمات المسلخ الإلكتروني

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أنه يمكن للمستفيد حجز الموعد للاستفادة من خدمات المسلخ، من خلال أيقونة الحجز عبر بوابة الأمانة الالكترونية، حيث تم تفعيل خدمة حجز موعد لذبح الأضاحي، والسماح للمطابخ الحاصلة على التراخيص الإلكترونية من بوابة الأمانة الإلكترونية بذبح الأضاحي خلال أيام العيد؛ تخفيفاً على المستفيدين وتفادياً للزحام، والرقي بالخدمات.

حجز موعد مسبق

وأفاد أنه لن يتم استقبال المستفيدين إلا عن طريق حجز موعد مسبق، مؤكداً على الجميع بعدم الذبح العشوائي، والالتزام بالذبح في المسالخ والمطابخ المعتمدة والمصرح لها بالذبح، لتوفر الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.



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