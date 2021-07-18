محمد بن مسعود - الدمام - انهالت التهاني والتبريكات على مدير المركز الطبي بمعهد المديرية العامة للجوازات بالرياض، فادي بن محمد حمود مكرمي؛ بمناسبة صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة رائد.

و عبر "مكرمي" عن شكره وامتنانه على هذه الثقة، والتي ستكون داعماً له لمزيد من التقدم والمثابرة لخدمة وطنه، وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة. 18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 03:58 PM "مكرمي" إلى رتبة رائد "مكرمي" إلى رتبة رائد انهالت التهاني والتبريكات على مدير المركز الطبي بمعهد المديرية العامة للجوازات بالرياض، فادي بن محمد حمود مكرمي؛ بمناسبة صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة رائد.

و عبر "مكرمي" عن شكره وامتنانه على هذه الثقة، والتي ستكون داعماً له لمزيد من التقدم والمثابرة لخدمة وطنه، وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة. الكلمات المفتاحية ، "مكرمي" إلى رتبة رائد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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