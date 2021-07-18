- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استقبلت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، ممثلة في إدارة الأبواب حجاج بيت الله الحرام بعدة لغات ترحيبية عند مداخل المسجد الحرام.
عدسة الإدارة العامة للإعلام والاتصال كانت حاضرة لتوثيق عملية استقبال حجاج بيت الله الحرام.
أفادت مدير إدارة الأبواب النسائية فاطمة بنت يوسف العضلي أنه تم استقبال قاصدات بيت الله الحرام والترحيب بهن بعدة لغات والاستئذان منهن بتفتيش الحقائب ومنع كل ما هو مخالف وممنوع دخوله لبيت الله الحرام، وذلك محافظةً على أمن وطهارة بيت الله الحرام.
كما أوضحت أنه تم تجنيد ٤٩ موظفة و٧١ متعاقدة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام من خلال الأبواب .
تأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من قبل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 03:45 PM
تجنيد ٤٩ موظفة و٧١ متعاقدة لخدمتهن من خلال الأبواباستقبال قاصدات بيت الله الحرام بعدة لغات ترحيبية
استقبلت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، ممثلة في إدارة الأبواب حجاج بيت الله الحرام بعدة لغات ترحيبية عند مداخل المسجد الحرام.
عدسة الإدارة العامة للإعلام والاتصال كانت حاضرة لتوثيق عملية استقبال حجاج بيت الله الحرام.
أفادت مدير إدارة الأبواب النسائية فاطمة بنت يوسف العضلي أنه تم استقبال قاصدات بيت الله الحرام والترحيب بهن بعدة لغات والاستئذان منهن بتفتيش الحقائب ومنع كل ما هو مخالف وممنوع دخوله لبيت الله الحرام، وذلك محافظةً على أمن وطهارة بيت الله الحرام.
كما أوضحت أنه تم تجنيد ٤٩ موظفة و٧١ متعاقدة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام من خلال الأبواب .
تأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من قبل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي.
، استقبال قاصدات بيت الله الحرام بعدة لغات ترحيبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال قاصدات بيت الله الحرام بعدة لغات ترحيبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.