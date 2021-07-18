، رئاسة الحرمين: خطة لتفويج الحجاج بالمسجد الحرام أثناء هطول الأمطار ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في وضع خطط لإدارة تفويج الحجاج أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، قائلا: من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة، تأهبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في وضع خطط لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقاً يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.
ولفت إلى أنه يتم تفويج الطائفين أثناء هطول الأمطار الغزيرة إلى مطاف الدور الأرضي والأول، وتحويل تفويج الحجاج إلى مواقع تنظيم الحجاج المعدة في توسعة الملك فهد، وتوسعة الملك عبدالله، والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج، مقسمة إلى قسمين للرجال والنساء، وذلك من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأشار إلى أنه تم وضع ملصقات التباعد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال تحديد مواقع المسارات وتهيئتها بملصقات، وذلك لسلامة حجاج بيت الله الحرام في مواقع تنظيم الحجاج المعدة للمعتمرين.
وأكد أن تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد تسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.
ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإشراف ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 03:30 PM
للمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسررئاسة الحرمين: خطة لتفويج الحجاج بالمسجد الحرام أثناء هطول الأمطار
أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في وضع خطط لإدارة تفويج الحجاج أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، قائلا: من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة، تأهبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في وضع خطط لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقاً يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.
ولفت إلى أنه يتم تفويج الطائفين أثناء هطول الأمطار الغزيرة إلى مطاف الدور الأرضي والأول، وتحويل تفويج الحجاج إلى مواقع تنظيم الحجاج المعدة في توسعة الملك فهد، وتوسعة الملك عبدالله، والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج، مقسمة إلى قسمين للرجال والنساء، وذلك من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأشار إلى أنه تم وضع ملصقات التباعد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال تحديد مواقع المسارات وتهيئتها بملصقات، وذلك لسلامة حجاج بيت الله الحرام في مواقع تنظيم الحجاج المعدة للمعتمرين.
وأكد أن تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد تسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.
ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإشراف ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).
، رئاسة الحرمين: خطة لتفويج الحجاج بالمسجد الحرام أثناء هطول الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الحرمين: خطة لتفويج الحجاج بالمسجد الحرام أثناء هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.