، وكالة الخدمات النسائية تستقبل الحجاج بـ7 آلاف عبوة ماء زمزم ،

محمد بن مسعود - الدمام - جهزت 30 عاملة سقيا وزعت وسط إجراءات احترازية مكثفة

استقبلت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية ممثلة في وحدة سقيا زمزم حجاج بيت الله الحرام بعدد (٧٠٠٠) عبوة ماء زمزم.

عدسة الإدارة العامة للإعلام والاتصال كانت حاضرة مع مدير وحدة سقيا زمزم وتحدث عن الخدمات المقدمة.

أفادت مدير وحدة سقيا زمزم جوزة بنت محمد المسعودي بأنه تم تجهيز (٣٠) عاملة سقيا زمزم وتوفير (٤٠) أسطوانة ماء زمزم و(٦) عربات ماء زمزم توزع على الأبواب؛ استقبالاً لقاصدات بيت الله الحرام.

كما تم توزيع (٧٠٠٠) عبوة ماء زمزم و(١٠,٠٠٠) لتر ماء زمزم تم توزيعها حتى الآن والحمد لله، وسط إجراءات احترازية مكثفة، وتسعى وحدة سقيا زمزم بعون الله لإنجاح خطة موسم هذا العام وإبراز دور الوكالة التطويرية النسائية ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية.

تأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من قبل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي.