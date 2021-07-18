شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 24 منشأة تجارية ورصد 533 مخالفة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 10550 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 24 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 533 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا"، وذلك ضمن جهود الأمانة في تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا . وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة، تحقيقاً للصحة والسلامة العامة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".