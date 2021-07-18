شكرا لقرائتكم خبر عن وزير "الشؤون الإسلامية" يتفقّد جاهزية مسجد التنعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ اليوم، مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمسمى بالتنعيم، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن.

وبدأ جولته بالوقوف على اكتمال مشروع فرش الجامع، الذي تم بأكثر من 3200 متر من السجاد الفاخر المقاوم للحريق، كما تفقد مرافق المسجد من كبائن التوعية الإسلامية بالحج، ونقاط توزيع المظلات الشمسية لمبادرة " ظل ووقاية 2" .

والتقى خلال الجولة، بفرق الصيانة والتشغيل ومسؤولي الخدمات التقنية المشرفين على شاشات المكتبة الإلكترونية والتفاعلية، التي تقدم الخدمات التوعوية بلغات عالمية، وشاهد المسارات واللوحات الإرشادية لتحقيق التباعد، وآلية دخول وخروج الحجاج، تحقيقاً للإجراءات الصحية لحماية الحجاج من فيروس كورونا.