شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 25 منشأة تجارية و3 محطَّات بعزيزية مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اغلقت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من المنشآت التجارية في العزيزية الفرعية، وذلك لمخالفتها للاشتراطات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية نفذت 735 جولة رقابية ميدانية ونتج عنها، إغلاق 25 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافةً إلى إغلاق 3 محطات وقود غير مستوفية للاشتراطات الفنية ، وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها.

وأشارت إلى أن الفرق ضبطت 17 عاملاً يعملون دون شهادات صحية، فيما أتلفت 2790 كجم من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى على إثر ذلك تطبيق الإجراءات والغرامات النظامية اللازمة، وفق اللوائح والانظمة .

وفي السياق ذاته واصلت الأمانة جولاتها في المسفلة الفرعية على الباعة الجائلين، أسفر عنها مصادرة 7 أطنان من الخضار والفواكه المتنوعة، وتم تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية حفظ النعمة وأتلاف الفاسدة، كما ضبطت الفِرق الرقابية في الشوقية الفرعية، موقعاً مخالفاً تديره عمالة مخالفة لتجميع الكراتين المستخدمة، وإعادة بيعها وتعبئتها بالمنتجات الزراعية، وعليه تم إتلاف الكمية المضبوطة، والتي تقارب 3000 كرتون مستعمل، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المتبعة.