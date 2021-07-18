شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لذبح الأضاحي بمسالخ الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الأحد الموافق 8/12/1442هـ، خدمة المسلخ الإلكتروني الخاصة بحجز المواعيد لذبح الأضاحي بالمسالخ عبر بوابة الأمانة الرقمية، إلكترونيا، وكذلك المطابخ المركزية، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ؛ وتفاديا للزحام، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بأنه يمكن للمستفيد حجز الموعد للاستفادة من خدمات المسلخ، وذلك من خلال أيقونة الحجز عبر بوابة الأمانة الالكترونية، حيث تم تفعيل خدمة حجز موعد لذبح الأضاحي في هذا اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، مُبيناً أنه تم السماح للمطابخ الحاصلة على التراخيص الإلكترونية من بوابة الأمانة الإلكترونية بذبح الأضاحي خلال أيام العيد؛ تخفيفاً على المستفيدين وتفادياً للزحام، والرقي بالخدمات.

وقال محمد الصفيان بأنه يمكن للمستفيد الدخول على بوابة الأمانة الرقمية لحجز موعد لذبح الأضاحي من خلال الرابط: https://www.eamana.gov.sa/E-services/Pages/Shared/slaughterhouseservice.aspx

، مؤكدا بأنه لن يتم استقبال المستفيدين إلا عن طريق حجز موعد مسبق، وشدد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية على الجميع بعدم الذبح العشوائي، والذبح في المسالخ والمطابخ المعتمدة والمصرح لها بالذبح، وذلك حرصا من الأمانة على صحة وسلامة الجميع، والتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، كما أكد أيضا على الجميع بالذبح بالمسالخ المعتمدة، لتوفر الكشف البيطري قبل وبعد الذبح حفاظا على صحة الجميع.