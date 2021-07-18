شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأمن .. عيون ساهرة لتأمين الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرف الزمان وشرف المكان ، وعظم المسؤولية الملقاة على رجال الأمن المشاركين في الحج ، جعلتهم يخدمون ضيوف الرحمن بكل جد وإخلاص وتفان أداء للواجب وابتغاء للأجر والمثوبة.

ويعمل رجال الأمن على تحقيق أعلى معدلات الآداء في أعمال الحج وتنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والصحية والمرورية وجميع الإجراءات المتعلقة بتنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة ، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لتمكين ضيوف الرحمن من آداء مناسك الحج.