سيول حالة تروية تقطع طريق السليل البديع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تسببت السيول الشديدة ضمن حالة تروية التي تشهدها المملكة هذه الأيام في قطع الطريق بين محافظة السليل جنوب الرياض وقرية البديع الشمالية في محافظة الأفلاج.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة جريان السيول التي أدت إلى تعطل حركة السير على الطريق.

حالة تروية تتواصل

وكان أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا) د. عبدالله المسند، توقع هطول أمطار على منطقتي الرياض ونجران وشرقي كل من مكة والباحة.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”، اليوم الخامس من حالة تروية المطرية حيث متوقع أن تزحف الحالة ناحية الغرب قليلًا.

وأضاف كما متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من الربع الخالي ومنطقتي الرياض ونجران وشرقي كل من مكة والباحة وعسير بالإضافة إلى أجزاء من اليمن وعمان.

حالة الطقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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