منصة إحسان تدعو للتبرع لتأمين كسوة العيد للأسر المحتاجة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت منصة إحسان للتبرع لتأمين كسوة العيد للأسر المحتاجة، وقالت “شاركهم الفرحة بالعيد وبادر بالتبرّع عبر منصة إحسان”.

وبالأمس أعلنت منصة إحسان، أن عدد الأضاحي في منصة إحسان بلغ أكثر من 16,000 أضحية حتى الآن، بقيمة تتجاوز 12.8 مليون ريال.

تسهيل أداء النسك رقميًّا:

ويهدف برنامج (الأضاحي) إلى تسهيل أداء النسك رقميًّا عبر الشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وتوفير عدد من المنتجات التي تشمل الأضحية والهدي في الحج، فيما يوفر الفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام.

وتتولى منصة إحسان عبر البرنامج، توزيعها على الفئات الأشد احتياجًا داخل المملكة وفق الضوابط الشرعية والصحية عبر جهات متخصصة معتمدة.

برنامج الأضاحي يحقق انطلاقة مباركة:

وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، عبدالعزيز الحمادي، أن برنامج الأضاحي حقق انطلاقة مباركة؛ كونه يتيح لمستخدميه تقديم الأضحية عبر خطوات بسيطة لا تستغرق 60 ثانية، وهو أحد البرامج التي أطلقتها منصة إحسان استثمارًا للذكاء الاصطناعي في تعظيم أثر واستدامة القطاع الخيري ومبادراته.

يذكر أن منصة إحسان تقدّم فرص تبرع متنوعة تغطي العديد من جوانب العمل الخيري داخل وخارج المملكة، وفقًا لما يردها من مشروعات وفرص عبر شركائها من الجهات الرسمية، وتخضع المنصة لأعلى المعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) التي تتابع أعمال المنصة بشكل مباشر وتمكنها تقنيًّا.

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