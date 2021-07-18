السعودية | باحث فلكي: أمطار السعودية في هذا التوقيت نادرة

شكرا لقرائتكم باحث فلكي: أمطار السعودية في هذا التوقيت نادرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت السعودية خلال الساعات الماضية جملة من التقلبات الجوية، ما تسبب في سقوط أمطار رعدية غزيرة تعد فريدة من نوعها بمثل هذا الوقت من السنة، وذلك على بعض المناطق الوسطى والجنوبية وخفيفة على أجزاء من شرق السعودية.

في هذا السياق، قال الباحث الفلكي السعودي الدكتور خالد الزعاق في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن موجة الأمطار التي تشهدها السعودية خلال هذه الأيام تعتبر من الحوادث النادرة، كما أنها ليست بالمستحيلة، حيث إنها تأتي على فترات متباعدة منذ أزمنة قديمة يشهدها التاريخ في المنطقة".

مادة اعلانية

وأضاف: "خلال الفترة الماضية باتت هذه التقلبات الجوية تأتي على فترات متقاربة خاصة على المناطق الوسطى من السعودية، في حادثة نادرة، أما على الشق الآخر فهي تعتبر أمراً طبيعياً كما هو متوقع على المناطق الجنوبية خاصة من نواحي منطقة جازان، مروراً على منطقة عسير إضافة إلى منطقة الباحة، وهي تسمى أمطار الخريف، لأنها تتزامن مع فترة خراف الثمار لديهم بتلك المناطق، وأما في المنطقة الوسطى فهي تسمى بأمطار الهريف".

ازدياد حدة الرياح

وتابع حديثه قائلاً: "هطول هذه الأمطار بسبب حمل الرياح القادمة من المسطحات المائية في كل من بحر العرب، والخليج العربي، الذي ينتج عنه ازدياد حدة الرياح عن المعتاد، حيث يتشكل من خلالها سحب تنطلق رحلتها إلى المناطق الوسطى في السعودية، وهو ما سبق أن حدث سابقاً في عام 1916 على منطقة سدير، و1960 على منطقة القصيم".

إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.