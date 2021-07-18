السعودية | للمرة الأولى خلال موسم الحج.. تفعيل المنصة الجيومكانية

شكرا لقرائتكم للمرة الأولى خلال موسم الحج.. تفعيل المنصة الجيومكانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عمدت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في السعودية، للمرة الأولى إلى تفعيل المنصة الجيومكانية خلال موسم الحج الحالي 1442هـ، وذلك في خطوة تقنية تواكب الحراك الكبير الذي تقوم به السعودية في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.

وفي هذا السياق، قال مسؤول تطوير المنصة الجيومكانية الوطنية بدر الحربي في تصريح صحافي لـ"العربية"، أن المنصة الوطنية بطبيعتها تسعى إلى توفير عديد البيانات الجيومكانية، إضافة إلى الخدمات والمعلومات التي ستساهم في دعم اتخاذ القرارات، والتخطيط والاستجابة السريعة في خدمة القطاعات الحكومية خلال العام الجاري.

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وتابع الحربي: "توفر المنصة للحجاج خلال العام الجاري، إمكانية التسجيل في المنصة والاستفادة من الخدمات المتوفرة والمعلومات، مع نقاط الاهتمام التي تتم عبر خارطة تفاعلية للبنية التحتية في المشاعر المقدسة".

الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

المنصة الجيومكانية الوطنية

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية كانت قد طورت النافذة الوطنية للبنية التحتية الجيومكانية (المنصة الجيومكانية الوطنية)، والتي تتيح للمستخدمين التسجيل للاطلاع على طبقات البيانات الجيومكانية الوطنية المختلفة، والمتعلقة بالتخطيط والتطوير، والبيئة الزراعية، والنقل، والأمن والسلامة، والخدمات الاجتماعية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، والتجارية، وقطع الأراضي، وذلك من خلال لوحة بيانات تفاعلية وبيانات إحصائية، والقدرة على الربط مع هذه المنصة من خلال البرمجيات المختلفة.

الحجاج يستقرون في منى

من جهة أخرى استقر مساء السبت عدد من أفواج الحجاج وسط مقرات إقامتهم في مشعر "منى"، لقضاء يوم التروية واستعدادا للوقوف على صعيد عرفات في التاسع من ذي الحجة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

فمنذ ساعات المساء الأولى يوم أمس ، توافد الحجاج إلى الأبراج والمخيمات في مشعر "منى" وسط أصوات تلهج بالتكبير والدعاء، حيث خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية 6 أبراج و70 مخيماً لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى، وفق الإجراءات الاحترازية.

كما تم تخصيص مساحة 4.37 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في أبراج منی، وتخصيص مساحة 4 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة في مخيمات منی، وكذلك تخصيص مساحة 5.33 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في مخيمات مشعر منی.