السعودية | إنهاء استعدادات جسر الجمرات لاستقبال الحجاج

شكرا لقرائتكم إنهاء استعدادات جسر الجمرات لاستقبال الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - 4 مليارات و200 مليون ريال، كان كفيلة بإنشاء مشروع ضخم لجسر الجمرات في مشعر منى، والذي يستقبل الملايين من ضيوف الرحمن، عبر (6) طوابق، ارتفاع كل منها 12متراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للطابق الواحد 120 ألف حاج لكل ساعة وبإجمالي 500.000 حاج في الساعة.

في الوقت نفسه، أنهت جهات الاختصاص في السعودية كافة استعداداتها وتهيئة مرافق جسر الجمرات، لأداء الحجاج هذا العام نُسك "رمي الجمرات"، والتي تبدأ في أول يوم من أيام التشريق "أول أيام عيد الأضحى" وتمتد لثلاثة أيام.

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محتويات جسر الجمرات

يحتوي جسر الجمرات على 6 مباني خدمات، تتكون من 12 طابقاً ومبنيين مزودين بمهابط للطائرات، وفيها مصاعد مخصصة لخدمة نقل سيارات الإسعاف بين الأدوار، ويحتوي كل مبنى خدمات على 3 محطات كهربائية ومولد كهرباء احتياطي.

كما يضم الجسر (11) مبنى سلالم، منها (4) مبانٍ لنقل الحجاج دخولاً للطوابق، و(7) للخروج، ويحتوي كل مبنى سلالم على (28) سلماً كهربائياً مرتبطاً بنظام إدارة مبانٍ للتحكم به (BMS)، كما توجد سلالم كهربائية حول الجسر وعددها (20) سلماً كهربائياً ليكون إجمالي عدد السلالم (328) سلماً.

المسارات التي تأدي إلى جسر الجمرات

أنظمة الجسر

ويحتوي الجسر على (13) نظاماً منها: أنظمة للمراقبة التلفزيونية فيها نحو (900) كاميرا، ونظام البث التلفزيوني لـ (4) قنوات تلفزيونية، ونظام الرسائل التوجيهية، ونظام العد الإلكتروني للحشود به (90) كاميرا، ونظام النداء العلني يحتوي على أكثر من (3000) سماعة ضخمة، ونظام إدارة المباني (BMS AND SCADA)، ونظام الطاقة غير المنقطعة (UPS )-، ونظام إنذار الحريق، ونظام إطفاء الحريق، ونظام التخلص من النفايات، ونظام (الواق واق) بالأنفاق، ونظام قياس مستوى أول أكسيد الكربون، ونظام قياس مستوى وضوح الرؤية بالأنفاق، و(226) عربة كهربائية صديقة للبيئة لنقل الحجاج داخل جسر الجمرات والمشاريع المتصلة به.

كما يوجد في الجسر (456) مكيفاً صحراوياً ليلطف الهواء، و(90) مروحة تعمل بالرذاذ، و(78) مكيفاً مركزياً، و(182) مكيفاً ذات وحدات منفصلة و(104) مضخات مياه.

من رمي الجمرات

4 أنفاق ترتبط بالجسر

ويرتبط جسر الجمرات بـ (4) أنفاق من الشعيبين حتى الدور الثالث، بأطوال إجمالية (3485 متراً طولياً)، ويحتوي على (46) ممشى كهربائيا لنقل الحجاج، و(4) محطات كهربائية مرتبطة جميعها بنظام تحكم عن بعد بنظام ( SCADA )، وأنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي ونظام إلكتروني لفصل الأنفاق أثناء الحريق.

ويرتبط مشروع الجمرات بأنفاق العزيزية المؤدية للدور الثاني للجسر بنفقين بطول (485 متراً طولياً)، و(4) سلالم كهربائية وطرق بطول (4624 متراً طولياً)، كما يحتوي المشروع على (3) محطات كهربائية مرتبطة بنظام التحكم عن بعد بنظام (SCADA)، وتحتوي على أنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي.