السعودية | 3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام

شكرا لقرائتكم 3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 3 آلاف عربة كهربائية خلال موسم حج عام 1442هـ؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

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وأفاد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد المالكي بأن إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام، وسط عمليات التعقيم التي تتم على مدار الساعة، والتأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصصة لها.

تطبيق "تنقل"

إلى ذلك، تتم عملية الحجز للعربات الكهربائية عبر تطبيق "تنقل" ذَاتِيًّا، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، ما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن.

كما، خُصص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب64)، ومدخل جسر أجياد، إضافة إلى مدخلي سلم الأرقم، والمروة (فوق سطح دورات القشاشية).

حركة العربات في المسعى

وكان مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، قد أكد أمس جاهزية الإدارة العام للمرور لتنظيم حج هذا العام وفق خطط استراتيجية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية المشاركة في موسم الحج والعمل جنباً لجنب في جميع مراحل الحج.

كذلك، أوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن حج هذا العام شهد تغيرات بشأن النقل العام، حيث اعتمد على النقل العام بشكل كبير، مشيراً إلى أن خدمة الحجاج في النقل الترددي بما يقارب 2500 حافلة، بنظام الرد والردين، وبعدد يتجاوز 26 ألف رحلة منذ قدوم حجاج بيت الله الحرام في اليوم السابع.