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عاد الهدوء إلى باحات المسجد الأقصى قبل ظهر اليوم (الأحد)، بعد مواجهات بين مصلين والاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد مصور من "رويترز"، بإعادة فتح بوابات المسجد القبلي الذي يوجد فيه عشرات المصلين.
وبين أن شرطة الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن أربعة شبان من باحات المسجد.
وأعلن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، في وقت سابق اليوم، أن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد بعد صلاة الفجر وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي باتجاه المصلين.
وأوضح أن أربع مجموعات من المستوطنين كل مجموعة تضم أربعين متطرفًا، اقتحموا المسجد الأقصى في حماية الشرطة والقوات الخاصة وكان عدد الشرطة أكثر من عدد المصلين والحراس والموظفين المتواجدين لحماية المتطرفين.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 02:42 PM
اعتقال ما لا يقل عن 4 فلسطينيينبعد مواجهات مع الاحتلال .. عودة الهدوء إلى ساحات المسجد الأقصى
عاد الهدوء إلى باحات المسجد الأقصى قبل ظهر اليوم (الأحد)، بعد مواجهات بين مصلين والاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد مصور من "رويترز"، بإعادة فتح بوابات المسجد القبلي الذي يوجد فيه عشرات المصلين.
وبين أن شرطة الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن أربعة شبان من باحات المسجد.
وأعلن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، في وقت سابق اليوم، أن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد بعد صلاة الفجر وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي باتجاه المصلين.
وأوضح أن أربع مجموعات من المستوطنين كل مجموعة تضم أربعين متطرفًا، اقتحموا المسجد الأقصى في حماية الشرطة والقوات الخاصة وكان عدد الشرطة أكثر من عدد المصلين والحراس والموظفين المتواجدين لحماية المتطرفين.
، بعد مواجهات مع الاحتلال .. عودة الهدوء إلى ساحات المسجد الأقصى ،
المصدر : الخليج 365
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