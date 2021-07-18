- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أوضح أستاذ الشريعة في جامعة القصيم الدكتور عبدالله بن خالد المصلح، في ردّه عن حكم وجود رجل مع امرأتين هل يُعد خلوة؟ بأنه ليس من الخلوة، ولا مظنّة للفتنة إذا كانتا محتشمتين.
وأضاف أن المرأة مع الرجل المنفرد خلوة ولا يجوز، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلوْنّ رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)، لافتاً إلى أن هذا النهي يزول بوجود آخر مع الرجل والمرأة، حتى ينتفي ما ذكره النبي من كون الشيطان ثالثهما.
وأضاف "المصلح" في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة": "إذا وُجدت امرأتان مع رجل وكانتا محتشمين، فإنه لا فتنة في هذا، ولا يكون فيه من الخلوة، ولا مظنّة الفتنة ما يكون في حال انفراد المرأة بالرجل".
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 02:43 PM
قال: إذا كانتا محتشمتين فلا مظنّة للفتنة"المصلح": الخلوة لا تتحقق في وجود رجل مع امرأتين
أوضح أستاذ الشريعة في جامعة القصيم الدكتور عبدالله بن خالد المصلح، في ردّه عن حكم وجود رجل مع امرأتين هل يُعد خلوة؟ بأنه ليس من الخلوة، ولا مظنّة للفتنة إذا كانتا محتشمتين.
وأضاف أن المرأة مع الرجل المنفرد خلوة ولا يجوز، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلوْنّ رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)، لافتاً إلى أن هذا النهي يزول بوجود آخر مع الرجل والمرأة، حتى ينتفي ما ذكره النبي من كون الشيطان ثالثهما.
وأضاف "المصلح" في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة": "إذا وُجدت امرأتان مع رجل وكانتا محتشمين، فإنه لا فتنة في هذا، ولا يكون فيه من الخلوة، ولا مظنّة الفتنة ما يكون في حال انفراد المرأة بالرجل".
، "المصلح": الخلوة لا تتحقق في وجود رجل مع امرأتين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المصلح": الخلوة لا تتحقق في وجود رجل مع امرأتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.