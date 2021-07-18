محمد بن مسعود - الدمام - موعد إقامتها في المنطقة سيكون بعد مضي ربع ساعة من شروق الشمس أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم تهيئة "132" مسجداً، و"112" جامعاً، و"8" مصليات في جميع محافظات المنطقة؛ والقيام بأعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم.

وأوضح الفرع أن موعد إقامة صلاة العيد في المنطقة سيكون بعد مضي ربع ساعة من شروق الشمس. 18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 02:42 PM موعد إقامتها في المنطقة سيكون بعد مضي ربع ساعة من شروق الشمس "الشؤون الإسلامية" تهيئ 252 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية "الشؤون الإسلامية" تهيئ 252 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم تهيئة "132" مسجداً، و"112" جامعاً، و"8" مصليات في جميع محافظات المنطقة؛ والقيام بأعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم.

وأوضح الفرع أن موعد إقامة صلاة العيد في المنطقة سيكون بعد مضي ربع ساعة من شروق الشمس. الكلمات المفتاحية ، "الشؤون الإسلامية" تهيئ 252 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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