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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 162 يوماً 1865 مسجداً.
وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: مسجدان في كل من منطقتي الرياض والمدينة المنورة ومسجد واحد في كل من منطقتي الشرقية والقصيم.
وبيّنت الوزارة أن الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 02:11 PM
مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه خلال 162 يوماً 1865 مسجداً"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 162 يوماً 1865 مسجداً.
وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: مسجدان في كل من منطقتي الرياض والمدينة المنورة ومسجد واحد في كل من منطقتي الشرقية والقصيم.
وبيّنت الوزارة أن الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
، "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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