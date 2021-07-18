شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفعيل "المنصة الجيومكانية" للبنية التحتية بالمشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال بدرالحربي مسؤول تطوير المنصة الجيومكانية الوطنية أن المنصة تقدم خدماتها في الحج للقطاعات الحكومية، و توفر بيانات جيومكانية ومعلومات وخدمات تساهم في دعم اتخاذ القرار .

وأضاف الحربي أن المنصة تدعم القطاعات الحكومية بمعلومات دقيقة عبر خارطة تفاعلية للبنية التحتية في المشاعر المقدسة، وتقدم خدمات أبرزها التعرف على تفاصيل إمكانيات المنشآت الخدمية والصحية والتجارية.

وأكد الحربي أن المنصة تمكن القطاعات الأمنية بتحديد أماكن وإعداد ادوات الحرائق في كل منطقة ومعرفة المواقع الخطرة عند هطول الأمطار، وتزيد من قدرات الجهات الحكومية في تنظيم الحشود في موسم الحج والتعامل مع الأزمات بكفاءة عالية.