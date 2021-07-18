شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تدشن غرفة قيادة العمليات التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة التجارة التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع لتطوير مركز الاتصال والتواصل الموحد، والذي يتضمن تدشين غرفة قيادة العمليات التجارية بالمركز.

ويأتي ذلك بهدف المتابعة الشاملة لأداء تنفيذ الخدمات والرصد والقيادة والتحكم للعمليات تعزيز قنوات التواصل بين المواطنين وقطاع الأعمال والجهات الحكومية، وفقا لـ"الوطن".

ويهدف إلى تمكين آليات المشاركة وتطوير ورفع جودة العمليات المقدمة لعملاء منظومة التجارة، وذلك من خلال تدشين مركز الاتصال والتواصل الموحد للعمل على مدار الساعة 7/24 لخدمة عملاء منظومة التجارة، والرد على استفساراتهم .

ورفع الشكاوى الخاصة بهم ومعالجتها، وكذلك تطوير مؤشرات قياس جودة العمليات، وتدشين غرفة قيادة العمليات التجارية بالمركز، وذلك بهدف متابعة شاملة على أداء تنفيذ الخدمات والرصد والقيادة والتحكم للعمليات.

كما يوفر المركز الدعم والمساندة والاستجابة السريعة للتحديات التي تواجه مراقبي قطاع المستهلك الميدانيين. ولذلك يتوجب على المقاول تجهيز وتشغيل وتطوير وإدارة مركز التواصل والاتصال الموحد، وتوفير جميع المرافق والأنظمة الداعمة وفق أحدث المعايير العالمية وتدريب وتطوير جميع العاملين في هذا المشروع.