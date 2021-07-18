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الصحة تبث رسائلها التوعوية لضيوف الرحمن

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الرياض - علي القحطاني - منى (صدى):

تقوم وزارة الصحة ببث رسائلها التوعوية الموجهة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج العام الحالي ،عبر موقعها ، ومختلف الوسائل الإعلامية وأماكن تواجدهم بالعاصمة المقدسة والمشاعر.

وتتضمن الرسائل التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي في حج هذا العام الاستثنائي من لبس للكمامات والتباعد والحرص على النظافة العامة والنصائح الطبية الموجهة لمرضى السكري والربو وغيرها من الأمراض المزمنة وكل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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