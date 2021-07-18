قطار الحرمين يحدد شروط حمل الأمتعة والحقائب

الرياض - محمد عبدالله - حددت إدارة قطار الحرمين السريع شروط حمل الأمتعة، موضحة أن التزام المسافر بسياسية الأمتعة والحقائب الخاصة يوفّر عليك الكثير من الوقت والجهد بما فيه راحتك وراحة باقي المسافرين.

وأوضحت إدارة قطار الحرمين عبر موقعه الإلكتروني أن يحق لكل راكب اصطحاب حقيبة واحدة كبيرة تكون وزنها الأقصى ٢٥ كيلو، وأبعادها: طول ٦٥ سم، العرض ٥٥ سم، الارتفاع ٣٥ سم.

ويمكن ايضاً اصطحاب الحقائب اليدوية، مثل الحقائب القابلة للطي، وحقيبة كمبيوتر محمول، وحقيبة نسائية، والحقيبة الخاصة باحتياجات حضانة الأطفال الرضع.

وأكدت خدمة قطار الحرمين أن جميع المقاعد على متن القطار مزودة برفوف علوية كافية لتخزين الأمتعة والحقائب اليدوية، وكذلك رفوف خاصة بالأمتعة ذات الأحجام الكبيرة.

وتخضع كافة الأمتعة تخضع إلى إجراءات التفتيش الأمني قبل الصعود إلى القطارات من أجل سلامة جميع الركاب.

ويمنع حمل المواد المشعة، والمواد المتفجرة والحارقة، والمواد المسببة للتآكل، والمواد السامة، والمؤكسدات والبيروكسيدات العضوية، وأي مواد محظورة حسـب الأنظمة السعودية.

ويمنح اصطحاب الأشياء التالية على متن القطار:

​1-جميع أنواع الأسلحة (بما في ذلك ألعاب الأطفال التي تكون مماثلة للأسلحة الحقيقية).

2-حاويات مضغوطة (مثل الولاعات الكبيرة، اسطوانة الغاز).

3-أدوات حادة (مثل السكاكين، الدريل، مقص كبير).

4-المجوهرات والذهب والنقود التي تتجاوز قيمتها أكثر من 60.000 ريال سعودي.

5-يجب فحص الكمبيوتر المحمول من خلال تمريره على آلة الأشعة السينية. ​​​​​​​​​​

6-يُسمح فقط بالمشروبات، التي يتم تحديدها بدقة، ومعبأة في عبوة صغيرة أصلية تُحمل بيد الراكب.

7-يُسمح فقط بالأطعمة المغلفة بشكل محكم ويحتفظ بها داخل الأمتعة. ​​​​​​​​​​​​​​​​​

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