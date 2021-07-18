إنجازات وتقنية حديثة لخدمة ضيوف الرحمن بجسر الجمرات

الرياض - محمد عبدالله - تسخِّر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الإمكانات كافة لتوفير كل ما من شأنه الإسهام في أداء آلاف الحجاج نسكهم في راحة وطمأنينة، ومن تلك المشاريع الضخمة التي وجهت القيادة الرشيدة بإنشائها مشروع جسر الجمرات، الذي بلغت تكلفته (أكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال)، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن الذين يتقاطرون إلى مكة لأداء مناسك الحج.

يتكون الجسر يتكون من 6 طوابق، ارتفاع كل منها 12متراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للطابق الواحد 120 ألف حاج لكل ساعة وبإجمالي 500.000 حاج في الساعة، وتحتوي على: 6 مبان خدمات تتكون من 12 طابقاً ومبنيين مزودين بمهابط للطائرات، وفيها مصاعد مخصصة لخدمة نقل سيارات الإسعاف بين الأدوار، ويحتوي كل مبنى خدمات على 3 محطات كهربائية ومولد كهرباء احتياطي.

كما يضم الجسر 11 مبنى سلالم منها 4 مبانٍ لنقل الحجاج دخولاً للطوابق، و7 للخروج، ويحتوي كل مبنى سلالم على 28 سلماً كهربائياً مرتبطاً بنظام إدارة مبانٍ للتحكم بها ( BMS )، كما يوجد به 20 سلماً كهربائياً ليكون إجمالي السلالم 328 سلماً.

ويحتوي الجسر على 13 نظاماً منها: أنظمة للمراقبة التلفزيونية فيها نحو 900 كاميرا، ونظام البث التلفزيوني لأربع قنوات تلفزيونية، ونظام الرسائل التوجيهية، ونظام العد الإلكتروني للحشود به 90 كاميرا، ونظام النداء العلني يحتوي على أكثر من 3000 سماعة ضخمة، ونظام إدارة المباني ( BMS AND SCADA )، ونظام الطاقة غير المنقطعة (UPS )- ونظام إنذار الحريق، ونظام إطفاء الحريق، ونظام التخلص من النفايات، ونظام (الواق واق) بالأنفاق، ونظام قياس مستوى أول أكسيد الكربون، ونظام قياس مستوى وضوح الرؤية بالأنفاق، و226 عربة كهربائية صديقة للبيئة لنقل الحجاج داخل جسر الجمرات والمشاريع المتصلة به.

كما يوجد في الجسر 456 مكيفاً صحراوياً ليلطف الهواء، و90 مروحة تعمل بالرذاذ، و78 مكيفاً مركزياً، و182 مكيفاً ذات وحدات منفصلة و104مضخات مياه.

ويرتبط جسر الجمرات بأربعة أنفاق من الشعيبين حتى الدور الثالث، بأطوال إجمالية ( 3485 متراً طولياً)، ويحتوي على 46 ممشى كهربائيا لنقل الحجاج، وأربع محطات كهربائية مرتبطة جميعها بنظام تحكم عن بعد بنظام ( SCADA )، وأنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي ونظام إلكتروني لفصل الأنفاق أثناء الحريق.

ويرتبط مشروع الجمرات بأنفاق العزيزية المؤدية للدور الثاني للجسر بـنفقين بطول (485 متراً طولياً)، وأربعة سلالم كهربائية وطرق بطول 4624 متراً طولياً، كما يحتوي المشروع على ثلاث محطات كهربائية مرتبطة بنظام التحكم عن بعد بنظام ( SCADA )، وتحتوي على أنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي.