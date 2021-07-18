سفارة السعودية بروسيا: إلغاء إلزامية رمز «QR» لدخول المطاعم والمقاهي

الرياض - محمد عبدالله - أكّدت سفارة المملكة العربية السعودية في روسيا، اليوم الأحد، أنّ رمز (QR) لم يَعُد إلزاميًّا لدخول المطاعم والمقاهي والمشاركة في الأحداث العامة في العاصمة موسكو.

وأوضحت السفارة في تنويه للمواطنين المقيمين في روسيا أنّ ذلك سيتم اعتبارًا من غدٍ الاثنين الموافق 19 يوليو، وفقًا لما أعلنه عمدة موسكو.

وقال الحساب الرسمي للسفارة السعودية على موقع «تويتر»: «تودّ سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو التنبيه بأنه اعتبارًا من تاريخ 19 يوليو لم يعد رمز (QR) الزاميًا لدخول المطاعم والمقاهي والمشاركة في الأحداث العامة في موسكو، وذلك وفقًا لما أعلنه عمدة موسكو.»

وقال عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، إن سلطات مدينة موسكو ستلغي اعتبارًا من 19 يوليو، شرط وجود رمز الاستجابة السريعة (QR code) لزيارة المطاعم والمقاهي.

وبحسب «ورسيا اليوم»، أكد العمدة أن هذا الإجراء الوقائي قد أنجز مهمته، وتحسن الوضع الوبائي في المدينة، وزاد معدل التطعيم باللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأشار سوبيانين إلى أن إلغاء هذا الشرط، لا يعني إنهاء جميع المتطلبات الأخرى التي تم فرضها لمكافحة الوباء.

اقرأ أيضًا:

السفارة السعودية في موسكو تحذّر المواطنين من أماكن التظاهرات

سفارة المملكة في روسيا: تمديد القيود المفروضة في العاصمة موسكو

سفارة السعودية بموسكو تغلق أبوابها خلال «يوم المدافع عن الوطن»