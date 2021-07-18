الصحة: 6 نصائح لتفادي مضاعفات الربو خلال الحج

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الصحة نحو 6 نصائح لتفادي مضاعفات مرض الربو خلال الحج، ومن أبرز أسبابه عودام السيارات والغبار.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن من أبرز أسباب مرض الربو الغبار والزحام وعوادم السيارات.

وأكدت الوزارة أنه يمكن تفادي مضاعفات مرض الربو خلال موسم الحج من خلال أخذ موسع للشعب الهوائية قبل ممارسة المجهود البدني، ومراجعة الطبيب قبل الحج، وحمل سوار معصم يوضح بيانات المريض.

وكذلك الراحة وتجنب الزحام، وأخذ بخاخات الربو، ومراجعة الطوارىء في حال لم تستجب النوبة إلى البخاخ، وفقا لوزارة الصحة.

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