مركز اللقاحات بقاعة الأهالي برفحاء يواصل العمل خلال العيد

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت صحة رفحاء عن استمرار العمل بمركز اللقاحات في قاعة الأهالي على طريق المطار خلال إجازة عيد الأضحى، مؤكدة استمرار العمل طوال فترة الإجازة وأيام العيد، وتقديم الخدمات لراغبي تلقي لقاح كورونا «كوفيد -19».

وبينت صحة رفحاء أن ساعات العمل اليومية بالمركز‏، ستكون من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بمقره بقاعة الأهالي.

وأشارت إلى أن الحجز عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، داعيةً الجميع إلى المسارعة بتلقي اللقاح لسلامتهم وسلامة وصحة المجتمع.