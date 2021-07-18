مركز الأرصاد يعلن درجة الحرارة في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، حالة الطقس على المشاعر المقدسة والمسجد الحرام خلال الساعات المقبلة.

وقال المركز – عبر تويتر – إن درجة الحرارة العظمى في مزدلفة 43 درجة مئوية، والصغرى 30، والرطوبة 45% ، فيما تصل درجة الحرارة العظمى في المسجد الحرام 43 درجة مئوية والصغرى 31 والرطوبة 50%.

وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى في عرفات 42 درجة مئوية والصغرى 30 والرطوبة 45%، فيما تصل درجة الحرارة العظمى في منى 42 والصغرى 30 والرطوبة 45%.

كان المركز، توقع أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، خلال الساعات القادمة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنَّ درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 34 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية تتحول ليلًا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك.