بالصور.. تخصيص 3 آلاف عربة كهربائية للحجاج وحجزها عبر «تنقل»

الرياض - محمد عبدالله - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (3000) عربة كهربائية خلال موسم حج عام 1442هـ؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام، مشيرة إلى أن حجزها يتم عبر تطبيق «تنقل» ذَاتِيًّا.

وأفاد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شرار المالكي بأنّ إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام، موضحًا أن عمليات التعقيم تتم على مدار الساعة.

وأشار أنه يجرى حَالِيًّا التأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصصة لها، منوهًا إلى أنّ عملية الحجز للعربات الكهربائية تتم عبر تطبيق «تنقل» ذَاتِيًّا، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن.

وقد خُصص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب64)، مدخل جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، مدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).

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