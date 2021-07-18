أمانة العاصمة المقدسة تغلق 25 منشأة تجارية

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 25 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية.

وأوضحت بلدية العزيزية أنَّ الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 735 جولة رقابية ميدانية ونتج عنها، إغلاق 25 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، إضافةً إلى إغلاق 3 محطات وقود غير مستوفية للاشتراطات الفنية وتمّ تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها.

كما ضبطت الفِرق الرقابية 17 عاملاً يعملون بدون شهادات صحية، وأتلفت 2790 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وجرى على إثر ذلك تطبيق الإجراءات والغرامات النظامية اللازمة وفق اللوائح والأنظمة البلدية.

وفي السياق ذاته؛ واصلت بلدية المسفلة الفرعية بمشاركة الضبط الإداري بالعاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين في حارة الأشراف؛ أسفر عنها مصادرة 7 طن من الخضار والفواكه المتنوعة وتمَّ تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.

من جانبٍ آخر ضبطت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية، موقعًا مخالفًا تديره عمالة مخالفة لتجميع الكراتين المستخدمة، وإعادة بيعها وتعبئتها بالمنتجات الزراعية، وعليه تمّ إتلاف الكمية المضبوطة والتي تقارب 3000 كرتون مستعمل وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المتبعة من قبل البلدية.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تسعى إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال جولات الفرق الميدانية للبلديات التابعة لها؛ للتأكّد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

اقرأ أيضًا :

مركز الأرصاد يعلن درجة الحرارة في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام