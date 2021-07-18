بالصور.. تهيئة 5 مواقف بمكة المكرمة لاستقبال سيارات الحجاج

الرياض - محمد عبدالله - نفَّذت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة أعمال إعادة تأهيل وصيانة مواقف حجز السيارات الـ (5) الموجودة على مداخل مكة المكرمة لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1442هـ، تماشيًا مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضحت أنّ مساحتها الإجمالية تبلغ (1.885.000) متر مربع، وبطاقة استيعابية للسيارات تصل إلى (50.000) موقف، مشيرة إلى أنه تم تجديد الدهانات المرورية وصيانة (170) برجًا وعامودًا للإنارة و(1000) كشَّاف.

وقامت وكالة التشييد والصيانة أيضًا بتهيئة صالات انتظار الحجاج ومُجمَّعات دورات المياه البالغة (5) مُجمَّعات بإجمالي (120) دورة (رجال - نساء)، كما تضمنت الأعمال صيانة مقار الدوائر الحكومية المشاركة في أعمال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأشارت إلى تطبيق خطتها التشغيلية المتكاملة لتشغيل وصيانة المواقف من خلال تخصيص (6) فرق لتنفيذ أعمال الصيانة الميدانية والتي تعمل على مدار الساعة بمشاركة (86) فنيًا وعاملًا و(20) مُعِدّة مختلفة الاستخدامات وذلك لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.



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