شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تكمل استعدادات استبدال كسوة الكعبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة ونقلها من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام اليوم الإثنين.

وتحققت الرئاسة من جاهزية شاحنات نقل الكسوة، كما تحققت من تطبق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار جائحة كورونا خلال مرحلة النقل والاستبدال، وإخضاع الثوب لمعايير الجودة.

وفي ذات الشأن أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري أن وكالة الرئاسة للشؤون الفنية والخدمية رفعت مستوى جاهزيتها لنقل ثوب الكعبة المشرفة عن طريق أسطول يتكون من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة، حيث تُطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به.

وأضاف يتم تعقيم أسطول النقل وتجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسية، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، كما جُهّزت الحافلة لنقل اَلصُّنَّاع والخياطين من مقر مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة إلى المسجد الحرام، وسيارة خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة.