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الصحة تبث رسائلها التوعوية لضيوف الرحمن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

الصحة تبث رسائلها التوعوية لضيوف الرحمن

تتضمن الرسائل التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية

متابعات الخليج 365 - واس

تقوم وزارة الصحة ببث رسائلها التوعوية الموجهة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج العام الحالي، عبر موقعها، ومختلف الوسائل الإعلامية وأماكن تواجدهم بالعاصمة المقدسة والمشاعر.

التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية

وتتضمن الرسائل التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي في حج هذا العام الاستثنائي من لبس للكمامات والتباعد والحرص على النظافة العامة والنصائح الطبية الموجهة لمرضى السكري والربو وغيرها من الأمراض المزمنة وكل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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